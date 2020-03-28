28 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Doya Doya Moda

02:10 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

05:30 Gel Konuşalım

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

07:00 Oynat Bakalım

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:00 Yollardayız

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Survivor Panorama 2020

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:00 Doya Doya Moda

13:00 Hastanede Hayat

14:00 Oynat Bakalım

14:15 El Değmemiş Aşk

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:15 Benim Adım Feridun

17:15 Survivor Panorama 2020

19:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler