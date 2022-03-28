28 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

28.03.2022 06:42
28 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

28 Mart 2022 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Bıçak Dövüşü

04:30 5N 1K

05:15 Geniş Aile

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Fırıncının Karısı

21:45 Büyük Beyaz

23:45 Büyük Beyaz

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Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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