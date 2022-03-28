28 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Mart 2022 Star Yayın Akışı

28.03.2022 06:42
28 Mart 2022 Star Yayın Akışı

28 Mart 2022 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 İki Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Uçuş Planı

YORUMLAR
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26 Mart 2022 Star Yayın Akışı 26 Mart 2022 Star Yayın Akışı

Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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