28 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

28.03.2022 06:42
28 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

28 Mart 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:20 Ailenin Yeni Üyesi

05:05 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Olabildiğince İyi

13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

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27 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı 27 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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