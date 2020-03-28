28 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularından koronavirüs mesajları

Alperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusu

Ogün Çebi : Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelim

Serdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemli

Mert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir işin önemi yok

Teknik Direktör Ramazan Silin: Millet olarak bunu atlatacağız

Melih Gökçimen : Evde kalalım

Kaan Emin Ayyıldız: Elinizden geldiği kadar evinizde kalın

Aykut Yüce: Hayat eve sığar

Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyor

Amatör futbolcu Şakir Kıyak: Bizim çok fazla birikmişimiz yok, umarım süreç kısa sürer

"Betonda koştuğunuz zaman sakatlık riski var"

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit : Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

"Sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen bu sürece destek olun"