28. Mavi Nota Müzik Ödülleri - Son Dakika

Trabzon'da 28 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan "Mavi Nota Müzik Ödülleri" kapsamında bu yıl "Müzik Ödülü" Olimbera Voice Korosu'na verildi.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenlenen Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin 28'incisinin bu yıl "Müzik Ödülü" dalında verildiğini belirtti.

Baylan, seçici kurulun, ödül şartnamesinin ilgili hükümleri gereği "Müzik Ödülü"nü oy birliği ile Trabzon'da kurulan ve halen faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı platformlarda başarı ile sürdüren, hemen tüm konserlerinde ciddi yüksek müzikalite ortaya koyan Trabzon'un dekoratif ses topluluğu Olimbera Voice Korosu'na verdiğini aktardı.

Baylan, kazandıkları ödül dolayısıyla koronun kurucu şefi Özlem Aydın'ı ve şahsında tüm koroyu tebrik etti.