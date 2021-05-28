Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
01:00 Altınordu - Altay
02:45 A. Hatayspor - Gaziantep
04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:00 Gamer
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Kolaysa Anlat
13:00 Taraftar
14:00 Süper Lig Kısa Özet
14:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 Gamer
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 UEFA Avrupa Ligi
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Kolaysa Anlat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika