Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Azerbaycan
03:45 Milli Maç Özel
05:15 Aktüel Futbol
06:45 Almanya Bundesliga Goller
06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
11:00 Spor Manşet
12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Çekya - Türkiye
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Avrupa'nın Paslaşması
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika