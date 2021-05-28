Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Gönül Dağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:45 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:45 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika