28 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

28.05.2022 06:42
28 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afara

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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Kaynak: InterSinema.com

Cumartesi, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: 28 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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