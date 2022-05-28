28 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:00 Arapsaçı

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Dizi

14:00 Dizi

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Paris'ten Sevgilerle

21:45 Arapsaçı