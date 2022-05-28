Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:00 Arapsaçı
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Dizi
14:00 Dizi
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Paris'ten Sevgilerle
21:45 Arapsaçı
Son Dakika › TV › 28 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika