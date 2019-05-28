Son Dakika Haberleri: 28 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

28 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

2 saat önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecekTFF 2. LİG PLAY OFF FİNALİ21: 30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük (BURSA)Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

28 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecek

TFF 2. LİG PLAY OFF FİNALİ
21: 30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük (BURSA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
20: 45 Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
17: 30 Türkiye - Japonya (Ankara)


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:06 Kaynak: DHA
Yunanistan, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi, avukat devreye girince ikinci kez süre istendi Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 28 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]