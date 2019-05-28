28 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecekTFF 2. LİG PLAY OFF FİNALİ21: 30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük (BURSA)Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:06 Kaynak: DHA
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecek
TFF 2. LİG PLAY OFF FİNALİ
21: 30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük (BURSA)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
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VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
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