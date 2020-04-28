28 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

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28 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
52 dakika önce
28 Nisan 2020 Salı günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
01:00 Gece Haberleri
01:00 Türkiye'nin Gündemi
01:15 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:00 Güne Merhaba
08:45 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Akıl Çemberi
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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