28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
00:45 Inter Goller
01:00 Almanya - İtalya
01:00 Brezilya - İskoçya
02:40 Spor Akşamı
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Türkiye - Andorra
03:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 İspanya - Nijerya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 İspanya - İtalya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - İtalya
07:00 Brezilya - İskoçya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:25 Efsanelerin İzinde
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
10:30 Hollanda - Güney Kore
10:30 Fransa - Güney Afrika
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 İtalya - Şili
12:15 Arjantin - Jamaika
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:00 LİG HATIRASI
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Brezilya - İskoçya
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:35 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 LİG HATIRASI
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İspanya - Nijerya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
23:00 Almanya - Portekiz