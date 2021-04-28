28 Nisan 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

28 Nisan 2021 Star Yayın Akışı
28.04.2021 06:42
28 Nisan 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:15 Masumiyet
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
Son Dakika Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bugün 2 buçuk yaşında çocuk hastamı kaybettim Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı