28 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Efsanelerin İzinde

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:50 Takvim Yaprakları

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

19:00 Gündem Futbol

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum