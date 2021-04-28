Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Efsanelerin İzinde
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:00 Gündem Futbol
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika