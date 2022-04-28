Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu
00:30 Bisiklet: Romandie Turu
00:55 Haberler
01:00 Discovery Golf
01:30 Porsche Supercup
02:30 Bisiklet: Romandie Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
05:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Romandie Turu
07:00 Bisiklet: Paris-roubaix
08:00 Porsche Supercup
09:00 Discovery Golf
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
10:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:30 Discovery Golf
12:00 Skydiving
12:30 Porsche Supercup
13:00 Bisiklet: Romandie Turu
14:00 Snooker Dünya Şampiyonası
18:00 Haberler
18:05 Porsche Supercup
18:30 Triatlon
19:30 Bisiklet: Romandie Turu
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika