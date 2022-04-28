28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

28.04.2022 06:42
28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

28 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

00:30 Bisiklet: Romandie Turu

00:55 Haberler

01:00 Discovery Golf

01:30 Porsche Supercup

02:30 Bisiklet: Romandie Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: Paris-roubaix

08:00 Porsche Supercup

09:00 Discovery Golf

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

10:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:30 Discovery Golf

12:00 Skydiving

12:30 Porsche Supercup

13:00 Bisiklet: Romandie Turu

14:00 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Haberler

18:05 Porsche Supercup

18:30 Triatlon

19:30 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler

YORUMLAR
500
27 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 27 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 26 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 26 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Yunanistan, Eurosport, Bisiklet, Paris, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 06:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: 28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement