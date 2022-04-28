28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

00:30 Bisiklet: Romandie Turu

00:55 Haberler

01:00 Discovery Golf

01:30 Porsche Supercup

02:30 Bisiklet: Romandie Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: Paris-roubaix

08:00 Porsche Supercup

09:00 Discovery Golf

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

10:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:30 Discovery Golf

12:00 Skydiving

12:30 Porsche Supercup

13:00 Bisiklet: Romandie Turu

14:00 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Haberler

18:05 Porsche Supercup

18:30 Triatlon

19:30 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler