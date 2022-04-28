Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Mahkum
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:45 Gülümse Kaderine
06:45 Aşk Yeniden
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Mahkum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika