28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

28.04.2022 06:42
28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Nisan 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 İtalya Seri A Özetler

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Spor Takvimi

04:00 Spor Artı

05:00 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Goller

09:25 Spor Toto 1. Lig Goller

09:35 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 İtalya Seri A Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

15:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

16:00 Gündem Futbol

17:45 Avrupa'dan Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:30 İngiltere Premier Lig Goller

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

22:30 Spor Bülteni

23:00 Başlama Vuruşu

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27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 27 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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