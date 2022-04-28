Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Takvimi
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Goller
09:25 Spor Toto 1. Lig Goller
09:35 İngiltere Premier Lig Goller
09:45 İtalya Seri A Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
15:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
16:00 Gündem Futbol
17:45 Avrupa'dan Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 İngiltere Premier Lig Goller
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
22:30 Spor Bülteni
23:00 Başlama Vuruşu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika