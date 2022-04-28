Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
02:10 Ramazan Günlüğü
02:35 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:35 Elimi Bırakma
08:25 Mesnevi'den Hikayeler
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika