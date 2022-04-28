28 Nisan 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Nisan 2022 Tv 2 Yayın Akışı

28.04.2022 06:42
28 Nisan 2022 Tv 2 Yayın Akışı

28 Nisan 2022 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Sultan

06:00 Kavak Yelleri

07:00 Mutfağım

08:15 Tatlı Hayat

10:15 Akasya Durağı

12:15 Sultan

14:00 Güllerin Savaşı

16:00 Hanımın Çiftliği

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:45 Kanıt

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Akasya Durağı, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Nisan 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Nisan 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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