28 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 28 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

44 dakika önce

28 Ocak 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

28 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı, System.String[]

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Kara Ekmek

04:40 Beyaz Gelincik

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

Atv, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar, tehdit edildiği gerekçesiyle sevgilisinden şikayetçi oldu
Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı Benzin ve motorine gece yarısı indirim geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 07:29:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 28 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]