28 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 28 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

44 dakika önce

28 Ocak 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

28 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

22:30 İngiltere Lig Kupası Kısa Özet

22:45 Aston Villa - Leicester City

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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