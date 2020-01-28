28 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 28 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

44 dakika önce

28 Ocak 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

28 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı, System.String[]

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Zümrüdüanka

01:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:45 Temizlik Benim İşim

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Dünya Avucunuzda

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Kadın

Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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