28 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
44 dakika önce
28 Ocak 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Kaçak Kız
01:45 Kaçak Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 İkizler Memo-Can
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
Son Dakika Oyuncu Ayşegül Çınar, tehdit edildiği gerekçesiyle sevgilisinden şikayetçi oldu Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı