28 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:45 Süper Lig Özetler
04:15 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Almanya Bundesliga Özetler
05:05 Avrupa Yolunda
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:05 Kupa İtalya Magazin
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
20:00 Hedef Süper Lig
21:30 Almanya'dan Futbol
22:40 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI
22:40 Milan - Torino
23:30 Süper Lig Goller
23:45 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI
23:45 Milan -Torino