28 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı
44 dakika önce
28 Ocak 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
12:45 Doya Doya Moda
15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
20:00 Sinema
22:15 Doğduğun Ev Kaderindir
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