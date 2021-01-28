Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Inter - Milan
02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Atalanta -
02:00 Atalanta - Lazio
03:45 Süper Lig Goller
03:45 Avrupa'dan Futbol
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Juventus -
04:00 Juventus - Spal
05:25 Süper Lig Özetler
05:45 Efsanelerin İzinde
05:50 Takvim Yaprakları
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 Euro 2020 Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Efsanelerin İzinde
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Başlama Vuruşu
19:40 Atalanta - Lazio
21:00 İleri Üçlü Transfer
21:45 Spor Akşamı
22:40 Juventus - Spal
22:55 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Napoli - S
22:55 Napoli - Spezia
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika