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28 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

28.01.2022 06:42
28 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Ocak 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Efsanelerin İzinde

02:55 Spor Takvimi

03:00 Başlama Vuruşu

05:00 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Olimpiyat Hikayeleri

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Atlası

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 İngiltere Premier Lig Goller

19:55 Olimpiyat Hikayeleri

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 İleri Üçlü Transfer

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İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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