Son Dakika Haberleri: 28 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

28 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

13 dakika önce

Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

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Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor  

20.00 Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Adanaspor - Ümraniyespor

19.00 Kardemir Karabükspor - Hatayspor 

GALATASARAY

16.00 Kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısı yapılacak. 

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah Beyazlı takım Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

19.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Başakşehir, basketbol, Spor
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