28 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi
13 dakika önce
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20.00 Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adanaspor - Ümraniyespor
19.00 Kardemir Karabükspor - Hatayspor
GALATASARAY
16.00 Kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısı yapılacak.
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah Beyazlı takım Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
19.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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