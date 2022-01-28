Üye Girişi
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor - Son Dakika

28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor

28.01.2022 12:05

Amerikan doları, güne düşüşle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro 15,16'dan, sterlin ise 18,22'den satılıyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13,6483'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,6230 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,16'dan, sterlin/TL ise 18,22'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,34 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/dolar paritesi, güçlenen doların etkisiyle düşüş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıyarak 1,1126 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1135 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil piyasalarında satış baskısını güçlendirdiğini bu durumun da dolar talebini arttırdığını belirtti. Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor - Son Dakika


Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı         
12:08
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum         
11:59
Bircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı Bircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı         
11:21
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü         
19:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement