28 Ocak Veri Koruma Günü!

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 46 ülkenin 28 Ocak 1981'de imzaladığı Avrupa Konseyi 108. Konvansiyon'u ile veri koruma günü ilan edildi. Bu önemli gün, günümüzün dijitalleşen dünyasında sıkça yaşanan veri sızıntıları ve ülkemizde de devreye giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile daha da önemli hale geldi.

Veri merkezinde son teknolojilerle alınan önlemlerin yanı sıra kullanıcıların da veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çeken Radore Veri Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ergin Kılınç, "Kullanıcılar kendilerine ait bilgileri ne zaman, kimin ve ne kapsamda kullanılmasına karar verme hakkına sahiptir. Bu hakları da ülkemizde de KVKK ile yasalaşmıştır. Buna göre gerçek kişilere ait veriler izinsiz toplanamayacak, işlenemeyecek ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gerekecek. Ayrıca eldeki kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli izinlerin alınması, aksi halde bu verilerin silinmesi gerekecek. Tüm bunların yanı sıra kullanıcılara da birçok yükümlülük düşüyor. Kişisel veri, tüketicilerin cebindeki para gibidir. Bankalar güvenlik için gerekli önlemleri alır ancak paranın dolandırıcılara gitmesine engel olmak yine kullanıcıların elindedir" dedi.

Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasının önemine dikkat çeken Kılınç, bu sayede küresel ekonomiden de daha yüksek pay alınacağını belirtti. Kılınç, veri mahremiyeti ve koruması için alınması gereken temel önlemleri şu şekilde sıraladı:

Kullandığınız yazılımları güncelleyin. İş süreçlerinde ve kişisel bilgisayarlarda kullanılan tüm yazılımların lisanslı ve güncel durumda olması birçok güvenlik açığını daha ilk dakikadan engelliyor. Bunun yanında güncel güvenlik yazılımına sahip olmak web üzerindeki virüs ve diğer tehditlerden kaçınmanın en iyi yöntemidir.

Harici cihazlara güvenlik taraması yapın. USB ve benzeri içeriğinden emin olmadığınız harici cihazları PC'nize takarken bir kez daha düşünün. Mümkünse güvenlik yazılımınızla tarayın ve güvenli olduğundan emin olun.

Cihazlarınızı güvenli hale getirin. Güçlü şifreler kullanmanın yanı sıra parmak izi, göz taraması gibi yöntemleri kullanarak fotoğraf, video, konum bilgisi hatta finansal verileriniz için güvenliği artırın.

Uygulama izinlerine dikkat edin. Kullandığınız uygulamaların cihazınızdaki hangi verilere erişmek istediğini gözden geçirin ve gerek olmadığını düşündüğünüz erişimlere izin vermeyin.

Gereksizse kapatın. Siz farkında olmadan cihazınız WiFi ya da Bluetooth ile izlenebilir. Bunun önüne geçmek için gerek olmadığı durumlarda cihazınızda bu gibi erişim özelliklerini kapatın.

Halka açık WiFi noktalarına güvenmeyin. Herkese açık bağlantı noktaları bağlı olduğunuzda başkaları tarafından görülebilmenizi hatta erişime açık olmanıza sebep olabilir. Bu gibi ağlara bağlı olduğunuzda banka işlemleri gibi kritik işlerinizi yapmaktan kaçının.

Paylaştıklarınıza dikkat edin. Sosyal medyada paylaşılan masum bir fotoğrafın daha sonra karşınıza kişisel veri güvenliğiniz için tehdit oluşturabilecek bir malzeme olabileceğini unutmayın.