28 şehit veren köyden terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişinin şehit olduğu, 33 yılda 28 şehit veren Koçkar köyünde terör örgütü PKK'ya tepki artıyor.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü saldırıda, 23 yaşındaki Ahmet Ay, 22 yaşındaki Abit, 15 yaşındaki Ömer ve 26 yaşındaki Siraç Yıldız'ı şehit veren Koçkar köyünde acı hiç dinmedi. Taziye ziyaretlerinin sürdüğü köyde sık sık şehitlerin mezarları ziyaret ediliyor, dua okunuyor.

1986 yılından bu yana terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda 28 kişinin şehit olduğu, gözyaşının hiç dinmediği Koçkar köyünde yaşayan vatandaşların teröre öfkesi büyüyor.

"PKK'ya karşı mücadelemize devam edeceğiz"

Koçkar köyü muhtarı Mehmet Zeki Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine ekmek götürmek için odun toplamaya giden sivillerin terör örgütü PKK tarafından hedef alındığını vurgulayarak terör örgütüne tepkisini dile getirdi. Yıldız, terör örgütü PKK'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişiyi şehit verdiklerini ifade ederek terör örgütüne boyun eğmeyeceklerini, PKK ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Terör örgütünün kadın, çocuk demeden katliam yaptığına işaret eden Yıldız, "Koçkar köyü 1986'dan bu yana şehit veriyor. 1993'te kayınpederim ile ağabeyi ve oğlu ve onun kızı şehit oldu. 1994'te amcamın evine teröristler baskın yaptı. 7 şehit verdik. 1997'de halamın oğlu çatışmada şehit oldu. Bugüne kadar son şehitler de dahil 28 şehit verdik." dedi.

Yıldız, her zaman devletin yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"PKK, FETÖ, HDP, CHP bunlar birleşmiş, İslam'dan ne istiyorlar? Müslüman olduğumuz için bize bunu yapıyorlar. Dindar kimliğimizden dolayı bize saldırıyorlar. HDP Kürtlerin hakkını savunmuyor. 28 şehidimiz var. PKK'ya karşı mücadelemize kanımızın son damlamıza kadar devam edeceğiz. Devletimizin yanındayız. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devletiz."

"Oyunu HDP'ye verenlerin de PKK'dan bir farkı yoktur"

Kulp'taki saldırıda iki çocuk babası oğlu Siraç Yıldız'ı kaybeden Ebedin Yıldız, Kürtçe yaptığı açıklamada terör örgütünün evine ekmek götürmek için çalışmaya giden sivil insanları hedef almasına tepki gösterdi. Acılarının büyük olduğunu vurgulayan Yıldız, torunları Ensar ve İlayda'nın yetim kaldığını belirtti. Yıldız, "Allah hakkımızı bırakmasın. Ekonomik durumu iyi değildi, çalışıyordu. Borcu da çoktu. Bir kaç aylık kira borcu birikmişti. Ödeyemediği için çalışıyordu." diye konuştu.

Saldırıdan iki gün önce oğlunun evine ziyarete gittiğini anlatan Yıldız, "Oğlum bana, 'Durumum iyi değil, çalışmaya gideceğim. Biriken kira borcum var.' demişti. İki gün sonra da şehit oldu. Onlar teröristtir, İslam düşmanıdırlar. İnsanları katletmek için ortaya çıkmışlar. Kürtlerin hakkını savunmuyorlar. Amaçları kesinlikle Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz ama Müslüman Kürt'üz." ifadelerini kullandı.

"Oyunu HDP'ye verenlerin de PKK'dan bir farkı yoktur. Sistemleri ve amaçları bir. Onlara yardım eden PKK'nın amaçlarına yardım etmiş oluyor." diyen Yıldız, evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.

105 yaşında 4 torununun acısını yaşadı

Saldırıda torunları Ahmet Ay, Abit, Ömer ve Siraç Yıldız'ı kaybeden 105 yaşındaki İbrahim Yıldız, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Yitirdiği torunları için Kürtçe ağıt yakan Yıldız, gözyaşı döküyor.