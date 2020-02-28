28 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 28 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 dakika önce

28 Şubat 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

28 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:00 beIN Manşet

00:30 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

02:00 Maç Saati

02:45 Maç Sonu

02:45 TFF 1. Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:45 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:00 Maç Sonu

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

15:30 Özel Röportaj

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Maç Sonu

16:00 Özel Röportaj

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:30 Haftanın Öyküleri

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

20:45 Devre Arası

20:45 Başakşehir - Sporting

21:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

21:15 Devre Arası

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Başakşehir - Sporting

22:25 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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