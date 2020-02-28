28 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Babamın Ceketi
02:15 Gelinim Mutfakta
02:25 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
03:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Tatlı İntikam
05:00 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:45 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:00 Babamın Ceketi
21:00 Arka Sokaklar
22:15 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti