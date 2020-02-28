28 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı
29 dakika önce
28 Şubat 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Vuslat
00:45 Benim Adım Melek
03:00 İyilik Kulübü
03:35 Aileler Yarışıyor
03:35 1'de Bugün
05:10 İncir Ağacı
06:10 Baba Can'dır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Regaib Kandili
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:00 3'te 3 Tarih
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