28 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

28.02.2021 06:42
28 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

28 Şubat 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Sanal Direktör

05:15 Süper Lig

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 My Story

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Sanal Direktör

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Gamer

11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Taraftar

12:30 Süper Lig

13:00 Futbolun Şehirleri

13:30 Karagümrük - A. Alanyaspor

14:00 Maç Saati

14:00 Derbiye Doğru

14:15 Süper Lig

14:30 Karagümrük - A. Alanyaspor

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

16:00 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - BB Erzurumspor

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - BB Erzurumspor

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 My Story

23:00 Taraftar

23:30 Gamer

28 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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