28 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

28 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

28.02.2021 06:42
28 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı, System.String[]

28 Şubat 2021 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:30 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

09:40 Çalışan Türkiye

09:40 Üretim Rotası

10:00 Haber

11:00 Haber

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:40 Baştan Sona Sağlık

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Ana Haber

21:00 Ne Oluyor?

21:00 CNN TÜRK Masası

28 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

CNN Türk, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika


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Son Dakika

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