28 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dinozorlar Çağı

01:00 Logan: Wolverine

02:00 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

07:00 Sevimli Yunus 2

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

14:00 Sadakatsiz

16:00 Hekimoğlu

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Logan: Wolverine

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Cehennem Melekleri 2

23:45 Boşu Bir Yerde