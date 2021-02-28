28 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

28 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
28.02.2021 06:42
28 Şubat 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Akrep
03:00 İntikam Oyunu
03:00 Empire State
04:50 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Medcezir
08:00 Evim
09:45 Hasip ile Nasip
10:00 Evim
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
14:00 Sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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