28 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Akrep

03:00 İntikam Oyunu

03:00 Empire State

04:50 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Medcezir

08:00 Evim

09:45 Hasip ile Nasip

10:00 Evim

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

14:00 Sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara