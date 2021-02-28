Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
07:00 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Stadyum
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Lig Hatırası
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Teknik Analiz
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
14:25 Efsanelerin İzinde
14:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Bursaspor - Akhisarspor
15:55 Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Stadyum
18:55 Giresunspor - Altay
18:55 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika