28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz