28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

28.02.2022 09:29
28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

YORUMLAR
500
'Rusya'nın Hamlesi Sınırlı ve Kontrollu Özel Bir Operasyon ' 'Rusya'nın Hamlesi Sınırlı ve Kontrollu Özel Bir Operasyon '

İstiklal Marşı, Ankara, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement