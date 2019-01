28 Şubat Daha Kahramanlarını Tanıtmadı"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Kimileri tabi bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı." dedi.



Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen "Vize: Kızlar İçin Vizyoner Hedefler" projesinin "Görev 1.1. Rozet Töreni"nde konuşan Albayrak, kendi lise dönemindeki hayallerinin sınırlarıyla bugünkü lisedeki genç kızların hayallerinin sınırları arasındaki farkı gördüğünde heyecanlandığını ve duygulandığını dile getirdi.



Heyecanlı olmasının bir sebebi de bu projenin Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesinde gerçekleşmesi olduğunu ifade eden Albayrak, Tenzile Erdoğan'ın girişimcilik, liderlik ve sosyal sorumluluk noktasında farkındalığı yüksek bir kadın olduğunu vurgulayarak, anneliğin liderlik, girişimcilik ve topluma hizmet gerektirdiğini söyledi.



"En büyük motivasyon kaynağı öğrencileri"



Bir sorunu fark etmenin ve kendine dert etmenin kazanılan, görerek, izleyerek edinilen bir şey olduğunu belirten Albayrak, ailelerde ve okullarda çocuklara bu farkındalığın kazandırılmasıyla toplumun dertlerine çözüm üretme noktasında çalışanların artacağına dikkati çekti.



Esra Albayrak, ilmi noktada yeterli olmayan, doğru rehberlerle karşılaşmamış insanların çoğunun farkındaysa bile problemlerin büyüklüğü karşısında kendilerini zayıf ve çaresiz hissedeceklerini ifade ederek, "Bizler isteriz ki, bu okulda yetişecek kardeşlerimiz hem meselelerin ciddiyetine vakıf olsun, dertlensin hem de çözüm arayışı içinde onlara yol gösterenlerle burada karşılaşsın. O yüzden daha büyük yükün öğretmenlerimizin üzerinde olması gerek. Öğretmenlerimizden de her zaman bu şuurla arkadaşlarımıza yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimizin de motivasyona ihtiyacı var. Onların da en büyük motivasyon kaynağı öğrencileri." diye konuştu.



Türkiye'nin genç nüfusu olan bir ülke olduğunu, genç neslin de hızlı değişim ve dönüşüm demek olduğunu belirten Albayrak, müfredata sıkışmış bir eğitimin yetersiz kalacağının altını çizerek, her okulun bir çıkış yolu aradığını, bu noktada da Vize Projesi'nin de bir öneri olarak sunulacağını kaydetti.



"Hayallerimizi tırpanlamış olmalarını bugün hala affedemiyorum"



Esra Albayrak, okurken çok fazla hayal kuramadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok faal gerçekliklerle geçti bizim lise hayatımız. 28 Şubat sürecini hepiniz biliyorsunuz. Bir öğrenci olarak hala hazmedemediğim ve bize bunları yaşatanları affedemediğim bir konu var. O da hayal kurmamıza engel olmaları. Hayallerimizi böyle tırpanlamış olmalarını ben bugün hala affedemiyorum. Her şey bir yana, kaybedilen yıllar, ailelerinden uzak kalan arkadaşlarımız, travmayı kaldıramayıp farklı hastalıklara uğradıktan sonra vefat edenler… Bütün bunlar için çok ağır bedeller ödendi. Kimileri tabi bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı. Ben daha bu konuyu kendi içimde çözebilmiş değilim. Onun psikolojik travmasından kurtulmak için çok çabaladık. Bunun için en iyi okullarda okuyacağız diye o kadar çaba sarfettik ki… Sizler eminim bizlerin çok daha ötesinde olacaksınız. Çünkü sizin hayalleriniz daha büyük. Hayallerinizi büyük tutun her zaman. Sizi 'hayalpereset' olarak tanımlayanlara karşı da hayalperest olmak hayallerin içinde uyumak değildir. Hayalleri olanlar uyumazlar. Hayalleri olanların hedefleri de büyüktür."



Yaşanılan dünyanın birilerinin hayal ettiği dünya olduğunu aktaran Albayrak, bunun da farkında olunması ve daha iyi bir hayalle bu dünyanın değiştirilip değiştirilemeyeceğinin düşünülmesi gerektiğini vurguladı.



"Zihninizi, beyninizi kimsenin ipoteği altına vermeyin"



Albayrak, öğrencilere, "Dünya şartlarında sıkıntı duyduğumuz, sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir yığın şey olabilir, olsun da mutlaka. Olsun ki, siz başka bir hayal kurun. Siz daha başka bir dünya hayal edebilirsiniz, etmelisiniz. Kuracağınız güzel hayaller alacağınız başarılarla da taçlanacak. Meraklarınız olsun, onların peşine düşün. Sorgulamaktan kaçınmayın, araştırın. Zihninizi, beyninizi kimsenin ipoteği altına vermeyin. Özgüvenli olun ama asla şımarık olmayın. En iyi okulda, en iyi öğretmenle de muhatap olsanız, siz kendinize yatırım yapmadıkça başarı gelmeyecektir." önerilerinde bulundu.



Okul Müdürü Aşkın Asan da proje için yaptıkları ihtiyaç analizinde 21. yüzyılın öğrencilerinde yaratıcılık, yenilenme, eleştirel düşünme, problem çözme, girişimcilik, üretkenlik ve liderlik gibi özelliklerin olması gerektiğini belirtti.



Projede liderlik, girişimcilik, topluma hizmet olmak üzere 3 hedef belirlediklerinin altını çizen Asan, şöyle konuştu:



"Projeyi 'oku', 'düşün', 'uygula' ve 'neticelendir' üzerine kurduk. 9. sınıftan itibaren öğrenci kendisine hedef belirleyecek, o görevi yerine getirip, puan ve rozet kazanacak. 3 hedef, 9 kazanım, 12 görev ve 30 aksiyonu tamamlayınca parlak başarılı bir geleceğe ulaşmış olacak. Projede 23 mentör öğretmenimiz her biri 7 öğrenciyle çalıştı. Proje 1.2, 1.3, 1.4 şeklinde basamak basamak ilerleyecek. En önemli çıktılarımız öğrencilerin okulu daha çok sevmesi ve öğretmene bağlanmaları."



Konuşmaların ardından Esra Albayrak, projenin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan öğrencilere rozetlerini takarak, fotoğraf çekildi.

