28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 13 Nisan 2018'de sonuçlanan 28 Şubat davasına ilişkin kararla ilgili temyiz incelemesini tamamlayarak 9 Temmuz'da kararını açıkladı. Sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesindeki 'Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek' suçundan sorumlu tutuldu. Bu kapsamda 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı.

KARAR İNFAZA GÖNDERİLDİ

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay ilamını inceleyerek Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşmesi kararını infaz savcılığına dün gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararından sonra adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.