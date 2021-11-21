28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika

YARGITAY'ın haklarındaki hükmü bozmasının ardından 28 Şubat davası sanıklarından dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, YÖK üyesi Erdoğan Öznal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel'in yarın yeniden yargılanmasına başlanacak.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Mahkeme, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'nin 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçunu işlediklerini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme daha sonra, sanıkların yargılama süresince, duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine kabul ederek cezadan indirime giderek, cezalarını müebbet hapse çevirdi.

İSTİNAF, 18 SANIK HAKKINDAKİ KARARI HUKUKA UYGUN BULDUKarar sonrası sanık ve katılan vekillerinden bazıları kararı farklı nedenlerle İstinaf'a taşıdı. Ankarka Bölge Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi , Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. Ancak, mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal'ın karar sonrası ölmeleri nedeniyle bu sanıklar yönünden düşme kararı verdi. Böylece 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı hukuka uygun bulundu ve dosya Yargıtay 'a taşındı.YARGITAY 14 SANIK HAKKINDAKİ KARARI ONADIYargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı. İnceleme sonucu sanık eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner , Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç , emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararı onandı. Daire, temyiz incelemesi sonucu sanıklardan Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hükmü bozarak dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Hükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi. Mahkemenin talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı da Askeri Ceza Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50'nci maddesi gereğince hükmü kesinleşen sanıkların rütbelerini söktü.