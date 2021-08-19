28 Şubat davasında cezası kesinleşen 4 emekli general Ankara'da ceza infaz kurumuna gönderildi - Son Dakika

Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi 'nden ayrıldı.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor