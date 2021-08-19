28 Şubat davasında cezası kesinleşen 4 emekli general Ankara'da ceza infaz kurumuna gönderildi - Son Dakika

28 Şubat davasında haklarındaki hapis cezası kesinleşen 14 kişiden Ankara'da bulunan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, ceza infaz kurumuna gönderildi.
28 Şubat davasında cezası kesinleşen, haklarında yakalama kararı verilen 14 emekli generalden Ankara'da gözaltına alınan 4'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi.
Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.
Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.
Kaynak: AA
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