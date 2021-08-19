28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2) - Son Dakika

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti. Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından girdiği görüldü. Adliyedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince teslim alınan Doğan, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Doğan, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde hastaneden ayrıldı. Çevik Bir'in de Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesine sevk edildiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

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