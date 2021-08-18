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28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi - Son Dakika

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi

18.08.2021 17:02
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi, System.String[]

Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.

Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

Hüküm

Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.

Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.

Çetin Doğan, Çevik Bir, Yargıtay, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi - Son Dakika


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