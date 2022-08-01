28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

01.08.2022 21:08
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, avukatları 83 yaşındaki Bir'in sağlık sorunları nedeniyle cezasının infazının geri bırakılması talebiyle savcılığa başvurdu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, müebbet hapis cezası alan Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" yönünde görüş bildirildi.

Bir'in cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verildi.

YORUMLAR
500
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı! 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı! İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Çevik Bir, 28 Şubat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement