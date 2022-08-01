Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, müebbet hapis cezası alan Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" yönünde görüş bildirildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir 'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir 'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Kaynak: AA

Çevik Bir, 28 Şubat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi - Son Dakika

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