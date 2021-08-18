28 Şubat davasında hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesi - Son Dakika

28 Şubat davası sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, mahkeme tarafından kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından yarın savcılığa dilekçe sunarak infazın durdurulması ve ertelenmesini talep edeceklerini bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, bundan sonra işleyecek süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Kesinleşen mahkeme kararlarında, kesinleşme şerhleri düzenlenerek kararın gereği için infaz savcılığına gönderildiğini anımsatan Ersöz, infaz savcılığının da suçun niteliğine ve verilen cezanın süresine bağlı olarak ya doğrudan yakalama kararı çıkarttığını ya da bu konuyla ilgili çağrı usulünü işleterek kişinin gelerek teslim olmasını talep ettiğini aktardı.

Avukat Ersöz, 28 Şubat davasında verilmiş cezalar müebbet hapis cezası olduğu için kesinleşme şerhleri düzenlendikten sonra mahkemenin, bu kararın gereği için savcılığa bir müzekkere yazacağını, ardından kişiler hakkında savcılık tarafından yakalama kararlarının çıkartılacağını ifade etti.

Hüseyin Ersöz, şunları söyledi:

"Bundan sonra kişilerin, bulundukları yerlerdeki polisler tarafından haklarındaki yakalama işlemleri yerine getirilir ve en yakın infaz savcılığına götürülürler. Bu infaz savcılıkları tarafından da işlemler gerçekleştirilerek kişiler bulundukları yere en yakın cezaevlerine gönderilirler. 28 Şubat davasında da aslında yaşanacak süreç bundan sonra birebir bu şekildedir. 28 Şubat davası kamuoyuna mal olmuş bir dava olduğu için haberdar olan sanıkların kendiliklerinden savcılıklara giderek teslim olmaları ve infaz işlemlerinin burada gerçekleştirilmesini sağlamaları da mümkündür."

Avukat Ersöz, "Yarın savcılığa bir dilekçe sunarak infazın durdurulması ve ertelenmesini talep edeceğiz. Hem yaşları hem Kovid-19 salgını hem de kendi hayatlarını tek başlarına idame ettiremeyecek boyuttaki sağlık sorunlarını gerekçe göstereceğiz." diye konuştu.

Yargıtay 9 Temmuz'da cezaları onamıştı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamıştı.

Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onamıştı.